Мужчина приобрёл более тысячи пачек контрафактного товара на оптовом рынке в Москве.

В Александрове Владимирской области местный житель оштрафован на 150 тысяч рублей за продажу поддельных сигарет. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 15 октября 2024 года мужчина приобрёл более тысячи пачек контрафактного товара на оптовом рынке в Москве и планировал продать их в своём магазине в Струнино.Однако 7 ноября 2024 года полиция остановила его незаконную деятельность и изъяла сигареты на сумму почти в 130 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу, а контрафактные изделия будут уничтожены.Напомним, ранее мы писали, что