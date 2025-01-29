На Нижней Дуброве установили около 50 знаков ограничения остановки. Они располагаются от дома №3 и до поворота на совхоз «Вышка». Теперь транспорт там можно будет оставить только с восьми
<a href="https://33live.ru/novosti/29-01-2025-vo-vladimire-na-nizhnej-dubrove-zapretili-parkovatsya-dnem.html" target="_blank">Во Владимире на Нижней Дуброве запретили парковаться днем</a> - На Нижней Дуброве установили около 50 знаков ограничения остановки. Они располагаются от дома №3 и до поворота на совхоз «Вышка». Теперь транспорт там можно будет оставить только с восьми
[url=https://33live.ru/novosti/29-01-2025-vo-vladimire-na-nizhnej-dubrove-zapretili-parkovatsya-dnem.html]Во Владимире на Нижней Дуброве запретили парковаться днем[/url] - На Нижней Дуброве установили около 50 знаков ограничения остановки. Они располагаются от дома №3 и до поворота на совхоз «Вышка». Теперь транспорт там можно будет оставить только с восьми