На Нижней Дуброве установили около 50 знаков ограничения остановки. Они располагаются от дома №3 и до поворота на совхоз «Вышка». Теперь транспорт там можно будет оставить только с восьми

На Нижней Дуброве установили около 50 знаков ограничения остановки. Они располагаются от дома №3 и до поворота на совхоз «Вышка». Теперь транспорт там можно будет оставить только с восьми часов вечера до шести утра. В дневное время стоянка на этой улице запрещена. Как объяснили в мэрии, такое решение было принято по многочисленным обращениям жителей. Алексей