Об этом рассказал губернатор региона.

Глава региона Александр Авдеев принял участие в заседании Госсовета России по направлению «Семья». Как рассказали в правительстве региона, на мероприятии обсуждались вопросы, связанные с демографией.Владимирская область по результатам программ поддержки семей стала третьей в ЦФО по количеству многодетных семей. Их насчитали 18,3 тысячи. В регионе также растет число женщин, которые отказываются от абортов. Их стало на 2,5% меньше по сравнению с началом 2024 года.Отдельно губернатор отметил ситуацию с гинекологической помощью. В 2025-2026 годах в регионе планируют открыть пять современных женских консультаций в крупных городах, а на базе ПИМУ уже успешно выпустились первые ординаторы, в том числе гинекологи.