Молодых людей заманивают на фейковые сайты вузов.

Мошенники все чаще стали «разводить» абитуриентов и их родителей во Владимирской области. Аферисты активизировались на фоне старта приемных кампаний в университетах и колледжах.Об этом предупредили в пресс-службе регионального отделения Банка России. Специалисты рассказали о новой схеме обмана.Так, выпускников школ заманивают на фейковые сайты вузов. Там молодым людям предлагают зарегистрировать свою кандидатуру в некий специальный список будущих первокурсников, чтобы воспользоваться уникальной квотой. Якобы эти действия дают гарантию для поступления.На фальшивых страницах у абитуриентов запрашивают личные данные и реквизиты карты якобы для предоплаты. На самом деле аферисты таким способом получают доступ к счетам.«Прежде чем оплачивать какие-то услуги вуза, проверьте его наличие в каталоге на сайте Минобразования и воспользуйтесь ссылкой на его официальный сайт», — напоминают специалисты.Ранее стало известно, что за неделю жители Владимирской области .