Большегруз и две легковушки попали в ДТП на улице Гусева в Александрове. Авария произошла 27 июня около 15:50, рассказали в пресс-службе УМВД области. По предварительной информации, 41-летний

Большегруз и две легковушки попали в ДТП на улице Гусева в Александрове. Авария произошла 27 июня около 15:50, рассказали в пресс-службе УМВД области. По предварительной информации, 41-летний водитель перевозившего песок большегруза не справился с управлением, поворачивая налево. И в итоге опрокинулся на ехавшие по встречке «Фольксваген» и «Грейт Волл». Водителю и пассажирке «Фольксвагена» потребовалась медпомощь.