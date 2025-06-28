В Коврове жильцы пожаловались в прокуратуру на ритуальное агентство, которое развернулось на первом этаже их дома №47 на улице Абельмана. Предприниматель выставил там гробы, венки, таблички

В Коврове жильцы пожаловались в прокуратуру на ритуальное агентство, которое развернулось на первом этаже их дома №47 на улице Абельмана. Предприниматель выставил там гробы, венки, таблички и т.п., принимал клиентов и заключал договоры. Однако, как напомнили в пресс-службе прокуратуры области, в жилых домах запрещено оказывать ритуальные услуги. Поэтому прокурор обратился в суд с соответствующим иском.