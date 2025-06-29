Во Владимирской области наблюдается положительная динамика по снижению числа абортов. Как сообщил губернатор Александр Авдеев на заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам семьи, с

Во Владимирской области наблюдается положительная динамика по снижению числа абортов. Как сообщил губернатор Александр Авдеев на заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам семьи, с начала 2024 года на 2,5% увеличилось число женщин, решивших сохранить беременность. Несмотря на сохраняющуюся тенденцию к снижению рождаемости, регион занимает третье место в Центральном федеральном округе по числу многодетных семей —