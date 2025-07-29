В дате 25.07.25 получаются целых три семерки.

Во Владимирской области 25 июля 2025 года произошел настоящий свадебный бум. Сразу 149 пар решили зарегистрировать свои отношения и создать новые семьи именно в эту «зеркальную» дату. Об этом в Министерстве по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области.Молодожены верят, что такая особенная дата является идеальным временем для гармонизации отношений и признаний в чувствах. Дополнительную магию этому дню придает сумма цифр 2 и 5, которая дает число 7.В итоге в дате 25.07.25 получаются целых три семерки, что, по поверьям, способно исполнять самые заветные желания.