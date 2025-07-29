Страховая компания отказала в выплате, несмотря на договор страхования от несчастных случаев.

Во Владимирской области Роспотребнадзор помог жителю Собинского района получить страховую выплату по инвалидности. Страховая компания отказала в выплате, несмотря на договор страхования от несчастных случаев.Мужчина обратился в суд, который привлек Роспотребнадзор. Ведомство подтвердило, что случай является страховым.Суд встал на сторону истца и обязал страховую выплатить более 695 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда.