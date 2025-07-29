Отделение банка открылось после переезда на проспекте Ленина.

Отделение банка по обслуживанию физических и юридических лиц открылось после переезда по адресу: проспект Ленина, 49. Новая, более просторная и современная точка продаж заменила офис, который работал неподалеку, на проспекте Ленина, 42. Банк продолжает модернизацию сети отделений с учетом самых современных стандартов обслуживания и роста числа клиентов.В офисе можно воспользоваться всем спектром финансовых услуг: открыть вклад, взять кредит, выпустить карты и платежные стикеры, подключить «Семейный банк» и цифровые сервисы. Состоятельным клиентам доступны услуги в рамках пакета «Привилегия».Представители бизнеса могут открыть счета, зарегистрировать компанию, ИП, подключить зарплатный проект, торговый эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание. Решить все вопросы по обслуживанию в банке предпринимателям помогает персональный менеджер.Внутреннее пространство офиса организовано без привычных стоек и перегородок.Специалисты с ноутбуками обслуживают посетителей в комфортных зонах с мягкой мебелью. Подписать документы клиенты могут в онлайн-банке, подключившись к бесплатной сети Wi-Fi. В отделении установлены банкоматы с доступом к операциям по QR-коду.«Несмотря на бурное развитие цифровых сервисов, людям важно живое общение со специалистами по финансовым вопросам. Поэтому мы продолжаем развивать сеть, открываем новые офисы и модернизируем действующие. Наши новые офисные пространства становятся более комфортными и располагаются в популярных городских локациях. Уверен, жители Коврова по достоинству оценят комфорт и красоту офиса, а главное – качество обслуживания и продуктов банка», – отметил управляющий ВТБ во Владимирской области Сергей Озерянский.В настоящее время активно развивается и выездной канал обслуживания – до конца года курьерская доставка ВТБ будет доступна в 96 населенных пунктах Владимирской области и охватит около 90% жителей региона.