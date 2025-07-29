Специалисты Роспотребнадзора исследовали 353 пробы рыбы.

Во Владимирской области Роспотребнадзор снял с реализации 24 килограмма рыбной продукции в первом полугодии 2025 года. Это произошло в ходе регулярных проверок, направленных на обеспечение безопасности продуктов питания для потребителей.Специалисты Роспотребнадзора 353 пробы рыбы и продуктов из водных биоресурсов по различным показателям, включая санитарно-химические, микробиологические, физико-химические, паразитологические, а также на наличие радиоактивных веществ.В результате проверок одна проба не соответствовала требованиям по процентному содержанию глазури. Кроме того, 20 проб рыбной продукции (5,6%) не отвечали стандартам безопасности по микробиологическим показателям.Основная часть изъятой продукции — те самые 24 килограмма — была снята с продажи из-за отсутствия необходимой маркировки товара.