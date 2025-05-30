Во Владимирской области назначили нового заместителя руководителя регионального управления Следственного комитета России. С 28 мая 2025 года эту должность занял полковник юстиции Сергей

Во Владимирской области назначили нового заместителя руководителя регионального управления Следственного комитета России. С 28 мая 2025 года эту должность занял полковник юстиции Сергей Аферов. Соответствующий приказ подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Сергей Аферов родом из Ивановской области, родился в 1976 году. С 2002 по 2007 год он служил в органах прокуратуры Ивановской области, а