Экс-бухгалтера ЦРБ Меленок судили за кражу денег из кассы больницы. С июля 2024 года по февраль 2025-го женщина похитила 274 620 рублей – это были деньги пациентов, оплативших медуслуги, рассказали

Экс-бухгалтера ЦРБ Меленок судили за кражу денег из кассы больницы. С июля 2024 года по февраль 2025-го женщина похитила 274 620 рублей – это были деньги пациентов, оплативших медуслуги, рассказали в пресс-службе Меленковского райсуда. Чтобы скрыть преступление, бухгалтер искажала сведения о поступивших деньгах в документации. Украденные деньги женщина потратила на свои нужды. Когда о похищении