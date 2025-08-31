Завершился праздник большим концертом на Соборной площади.

Владимир отметил свое 1035-летие, и, по данным организаторов, в праздничных мероприятиях приняли участие более 40 тысяч человек. Горожан и гостей ждала насыщенная программа на самых разных площадках — от главной сцены на Соборной площади до уютных улиц в историческом центре.На Соборной площади состоялась торжественная церемония открытия праздника с театрализованным шествием «Владимир — город трудовой доблести». С поздравлениями к жителям обратились губернатор Александр Авдеев, и.о. главы города Владимир Гарев и другие официальные лица.На протяжении всего дня работали тематические площадки.Сквер «Липки» принимал Фестиваль культур и традиций, а также выставку «Добрый Владимир». Улица Георгиевская стала центром молодежных фестивалей «Яркий мир» и «ВЛАДРОК.ЛЕТО». Улица Большая Московская превратилась во «Владимирский Арбат» с уличной торговлей и гастрономическими зонами. В парке Пушкина прошел концерт группы SAMBATERIA.Завершился праздник большим концертом на Соборной площади, где выступили «DISCO BANDA!», Виталий Гогунский, «Белорусские Песняры» и группа «На-На». Кульминацией стал яркий салют.