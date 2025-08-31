Ему было 34 года.

В Меленковском муниципальном округе состоялись похороны младшего сержанта, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили местные власти.Военнослужащий, родившийся в 1990 году, проходил службу в должности командира отделения по контракту с Министерством обороны. Он погиб 18 августа 2025 года, пишет «».Церемония прощания с погибшим прошла 30 августа на кладбище села Илькино. В ней приняли участие родные, друзья, а также представители администрации Меленковского округа и военкомата.