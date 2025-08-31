Во Владимире 31 августа продолжаются торжества в честь 1035-летия города. Основные праздничные события развернулись 30 августа на Соборной площади. Праздничные мероприятия начались с

Во Владимире 31 августа продолжаются торжества в честь 1035-летия города. Основные праздничные события развернулись 30 августа на Соборной площади. Праздничные мероприятия начались с церемонии открытия на Соборной площади и грандиозного театрализованного шествия «Владимир — город трудовой доблести». Первые лица региона поздравили жителей города, после чего началась официальная программа Дня города, а также масса других увлекательных