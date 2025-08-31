Активный образ жизни оказывает комплексное положительное влияние на организм, затрагивая физическое, психическое здоровье и социальное благополучие. Врач по спортивной медицине

Активный образ жизни оказывает комплексное положительное влияние на организм, затрагивая физическое, психическое здоровье и социальное благополучие. Врач по спортивной медицине Владимирского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Елизавета Азоркина расскажет о всесторонней пользе спорта для здоровья. Физическое здоровье: -Сердечно-сосудистая система: аэробные нагрузки укрепляют сердце, снижая риск инфарктов, инсультов и гипертонии. – Контроль веса и