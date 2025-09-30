Предприимчивый коммерсант на своём участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства, возвел три гостевых дома.

Ковровская городская прокуратура пресекла деятельность незаконной базы отдыха в деревне Чернево Владимирской области. Подробности в пресс-службе ведомства.Предприимчивый коммерсант на своём участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства, возвел три гостевых дома и сдавал их в аренду. Мало того, он самовольно захватил часть государственной земли, расширив свою «бизнес-империю».Проверка выявила нарушения, и прокуратура внесла представление. В итоге предпринимателя привлекли к административной ответственности за нецелевое использование земли и самовольный захват.Все незаконные постройки снесены, а деятельность на участке, предназначенном для огорода, прекращена.