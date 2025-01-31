Во Владимир закупят 10 троллейбусов. На это приобретение из резервного фонда правительства области выделили 351 миллион рублей. Новый общественный транспорт будет на автономном ходу.

Во Владимир закупят 10 троллейбусов. На это приобретение из резервного фонда правительства области выделили 351 миллион рублей. Новый общественный транспорт будет на автономном ходу. Троллейбусы смогут двигаться без «рогов» не меньше 20 километров. Такие современные машины уже возят ковровчан. Александр Авдеев, губернатор области Обновление и пополнение парка пассажирского транспорта – один из приоритетов для правительства