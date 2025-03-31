Оформляла микрозаймы на собутыльника, пока тот спал после выпитого алкоголя. Третий судебный участок Ленинского района Владимира вынес решение в отношении многодетной матери, которая

Оформляла микрозаймы на собутыльника, пока тот спал после выпитого алкоголя. Третий судебный участок Ленинского района Владимира вынес решение в отношении многодетной матери, которая путем мошеннических действий получила 50 тысяч рублей. Как установила Фемида, обвиняемая проворачивала схему на протяжении трех дней — пользовалась беспечностью приятеля, который каждый раз засыпал после принятого на грудь. Взяв в руки