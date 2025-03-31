Из-за животного уже пострадали дети.
Глава Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о нападениях собаки на людей во Владимирской области. По информации в социальных сетях, в Александровском районе владелец собаки регулярно выводит её без намордника. Из-за животного уже пострадали дети.
Руководителю следственного управления СК России по региону А.А. Кулакову поручено установить обстоятельства дела и доложить о результатах.
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