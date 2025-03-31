Во Владимире вынесли приговор заведующему патологоанатомическим отделением Красного креста. Как установил суд, суммарно врач получил 1,2 миллиона рублей в качестве взяток. Как ранее стало

Во Владимире вынесли приговор заведующему патологоанатомическим отделением Красного креста. Как установил суд, суммарно врач получил 1,2 миллиона рублей в качестве взяток. Как ранее стало известно «Шестому каналу», фамилия фигуранта – Сидоров. Осужденный брал взятки у ритуальщиков в период с января 2022 до 3 апреля 2024 года, когда его задержали в кабинете с поличным. Из пресс-релиза