Во Владимирской области 2 февраля, по прогнозам синоптиков, температура опустится до двух градусов...

Во Владимирской области 2 февраля, по прогнозам синоптиков, температура опустится до двух градусов мороза.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой мокрый снег.Атмосферное давление 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%.Магнитное поле спокойное. Ветер южный, 3-8 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -3…-4, днём до 2 градусов ниже 0.2 февраля церковь вспоминает преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли «Ефимкины метели». По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее время. Если 2 февраля метет, то вся Масленая неделя будет метельной. Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей. А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.Фото: pxfuel.com/