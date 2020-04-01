Контроль над проведением техосмотра автомобилей должен был решить проблему нелегальной продажи диагностических карт. От реформы никто не отказывается, но ТО будет проводиться без присмотра еще год. При этом для некоторых автомобилей ТО даже упростится.

Контроль над проведением техосмотра автомобилей должен был решить проблему нелегальной продажи диагностических карт. От реформы никто не отказывается, но ТО будет проводиться "без присмотра" еще год. При этом для некоторых автомобилей ТО даже упростится.Госдума РФ перенесла срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации ТО на 1 марта 2021 года. Соответствующие поправки были приняты при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ дополнительными полномочиями в контексте эпидемии COVID-19. Отметим, что фотофиксация ТО должна была заработать с июня-2020.Мало того, для некоторых категорий автомобилей процедура прохождения ТО была упрощена. Так, автомобили возрастом менее 4 лет полностью освобождаются от техосмотра (раньше освобождались машины до 3 лет). Легковушки возрастом от 4 до 10 лет будут проходить ТО раз в 2 года (раньше это правило применялось для машин от 3 до 7 лет), а автомобили возрастом 10 лет и старше обязаны будут получать диагностическую карту каждый год.Легковые машины, которые используются в такси, теперь будут проходить техосмотр раз в год, если с даты выпуска автомобиля прошло не более 5 лет. Все "таксомоторы" старше 5 лет будут заезжать на ТО каждые полгода.Что касается фотофиксации процедуры ТО, то ее перенос обусловлен необходимостью снижения нагрузки на бизнес с учетом нынешней экономической ситуации и минимизации контакта между людьми.Теперь норма о фотофиксации будет действовать с 1 марта 2021 года, что позволит всем участникам процесса лучше подготовиться к реформе. Снимки будут отправляться в единую информационную систему (с применением усиленной цифровой подписи), а также появится целый ряд новых штрафов как для операторов, так и для водителей, управляющих автомобилем, не прошедшим техосмотр.