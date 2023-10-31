В столичном Главке подвели итоги «Всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции»...

В столичном Главке подвели итоги «Всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции».Общественный совет при ГУ МВД России по г. Москве выступил с инициативой проведения Всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции, в которой приняли участие студенты высших образовательных учреждений из 20 регионов России. Студенты ведущих Вузов страны, такие как: Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина и другие, смогли проверить свои знания в области права и развить навыки решения реальных юридических ситуаций. Из 770 участников в финал вышли 12 студентов.Олимпиада была запущена в онлайн формате в 2023 году и прошла в 3 этапа: в июне – решение тестовых знаний по вопросам гражданского права; в сентябре участникам необходимо было разобрать ситуационный кейс со стороны истца/ответчика по определенному гражданскому делу. В заключительном этапе участники в рамках интерактива судебного процесса представили свою версию, как истец и ответчик. Победителями стали: студент Российского государственного университета правосудия (Республика Крым) – Николай Володькин и студентка Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) г. Иркутск - Мария Золотарёва.В торжественном мероприятии приняли участие члены Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве: доктор юридических наук, профессор, специалист в области права – Илья Рассолов и председатель Московской коллегии адвокатов «Альфа» – Олег Пахомов. В состав жюри вошли: Никита Колоколов д.ю.н., профессор, судья Верховного суда РФ в отставке), Екатерина Торкунова (к.ю.н., доцент кафедры МГИМО МИД), Наталья Дорохова (к.ю.н. доцент кафедры МГЮА им. Кутафина), Елена Баданова (к.ю.н., доцент кафедры ГУАП) и Юлия Миронова (к.ю.н., старший преподаватель РАНХиГС).«С учётом того, что 2023 год объявлен годом педагога и наставника, мы вышли с инициативой проведения Всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции, с целью выявления и развития у молодёжи творческих способностей и интереса к правовым знаниям, а также поддержки талантливой молодёжи в профессиональном самоопределении в будущем», - отметил Олег Пахомов.«Проведение таких мероприятий очень важно не только для студентов, но и для школьников, для будущего поколения. Они лучше, чем мы. Наша задача – выбрать лучших из лучших», - подчеркнул Илья Рассолов.По итогам олимпиады победители награждены Дипломами и различными ценными призами.Кроме того, всем участникам финалистам вручены благодарности от Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве и предложено провести один день с полицейским из любого подразделения в рамках акции «Студенческий десант».В завершении мероприятия Илья Рассолов, обратившись к студентам, отметил: «Вам предстоит жить в самый интересный 21 век, где не вы будете выбирать образ жизни, а ваша профессия. Настоящая забота о будущем состоит в том, чтобы все отдать настоящему. Будущее за искусственным интеллектом, кибернетическим правом, геномом, информационной безопасностью, квантовыми технологиями».УИиОС ГУ МВД России по г. Москве