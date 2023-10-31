Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Измайлово задержали мужчину, подозреваемого в двух эпизодах мошенничества в отношении пенсионерок...

В территориальный отдел полиции с похожими заявлениями о мошенничестве обратились две 83-летние пенсионерки, которые рассказали, что им на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с целью поимки преступников необходимо срочно снять денежные средства со счета и положить их в почтовый ящик. Введенные в заблуждение москвички выполнили все указания злоумышленников, а когда те перестали выходить на связь, поняли, что их обманули и обратились в полицию.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Изюмской улице задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, часть отдал соучастникам.Материальный ущерб одной потерпевшей составил 300 тысяч рублей, второй – 900 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также его возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ВАО