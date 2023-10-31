Сегодня на улице Софьи Ковалевской, на остановке общественного транспорта, произошел словесный конфликт между женщиной и уроженцем одной из стран ближнего зарубежья

Сегодня на улице Софьи Ковалевской, на остановке общественного транспорта, произошел словесный конфликт между женщиной и уроженцем одной из стран ближнего зарубежья, в ходе которого мужчина, предположительно, из пневматического пистолета выстрелил в сторону асфальта и рикошетом попал в женщину, после чего скрылся.Прибывшими на место сотрудниками полиции стрелявший был задержан и доставлен для разбирательства в ОМВД. Проводится проверка, по результатам которой он будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.