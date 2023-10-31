При проведении досмотра сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене обнаружили и изъяли у пассажира полкилограмма наркотического средства – N -метилэфедрона...

При проведении досмотра сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене обнаружили и изъяли у пассажира полкилограмма наркотического средства – N -метилэфедрона.«В ходе патрулирования станции метро «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии сотрудниками патрульно-постовой службы для проверки документов был остановлен пассажир. Видя, что мужчина начал сильно нервничать, полицейскими было принято решение о доставлении его в комнату полиции. При личном досмотре у задержанного в рюкзаке был обнаружен и изъят пакет с веществом неизвестного происхождения. Как показало исследование, изъятое является наркотическом средством – N-метилэфедроном, массой 500 граммов.В ходе обыска по месту фактического проживания задержанного, в арендованной им квартире и кладовом помещении в городе Химки, полицейскими УВД на Московском метрополитене было обнаружено и изъято 30 свертков с веществом неизвестного происхождения, весы и упаковочные материалы.По версии следствия, подозреваемый, ранее судимый 41-летний москвич, получил наркотики от неустановленных лиц и хранил при себе с целью дальнейшего распространения путем закладок на территории столичного региона и ближайшего Подмосковья.Органами предварительного следствия УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД на ММ