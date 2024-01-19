В полицию столичного метрополитена с заявлением о пропаже мобильного телефона стоимостью 40 тысяч рублей обратился 48-летний житель Подмосковья...

Полицейские столичного метрополитена задержали 25-летнего приезжего, подозреваемого в краже мобильного телефона пассажира.«В полицию столичного метрополитена с заявлением о пропаже мобильного телефона стоимостью 40 тысяч рублей обратился 48-летний житель Подмосковья. По словам мужчины, телефон выпал у него из кармана на рельсы на станции метро "Чкаловская". Однако, вернувшись по прошествии небольшого времени на место, свой гаджет он не обнаружил.При просмотре камер видеонаблюдения полицейские установили, что один из пассажиров, находившихся на платформе этой же станции, увидев лежащий гаджет, спустился в отсутствие электропоезда на рельсы и присвоил телефон себе.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска столичного метрополитена задержали по подозрению в совершении кражи 25-летнего приезжего. Похищенный телефон был обнаружен при нем. В настоящее время он изъят и в скором времени будет возвращен владельцу.Следователем УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене8 (495) 628-31-18