В ГУ МВД России по г. Москве состоялся прием межведомственной делегации Республики Узбекистан...

В ГУ МВД России по г. Москве состоялся прием межведомственной делегации Республики Узбекистан – представителей Главного управления регистрации миграции и гражданства МВД Республики Узбекистан и МИД Республики Узбекистан. С российской стороны в мероприятии приняли участие представители Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве во главе с начальником УВМ полковником полиции Дмитрием Сергиенко, а также сотрудники УДиР ГУ МВД России по г. Москве и УМС МВД России.В ходе рабочей встречи стороны обсудили различные вопросы, касающиеся проживающих в России граждан Республики Узбекистан, рассмотрели тему нарушений гражданами этой страны правил пребывания в Российской Федерации. Были проанализированы причины допускаемых правонарушений, способствующие их предотвращению профилактические меры, а также вопросы депортации граждан Узбекистана.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве