На Шоссейной улице была задержана подозреваемая в распространении запрещенных средств...

«Сотрудники ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 19-летнюю подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на Шоссейной улице была задержана подозреваемая в распространении запрещенных средств и доставлена в территориальное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.При задержании в ходе личного досмотра гражданки было обнаружено и изъято 22 свертка с веществом неизвестного происхождения. Также сотрудники полиции обнаружили 5 закладок, которые злоумышленница успела разместить на территории столицы. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства задержанной полицейскими было обнаружено и изъято еще 20 свертков.Общая масса изъятого вещества в 47 свертках составила более 85 граммов, часть изъятого из которого, согласно заключению эксперта, содержит в своем составе наркотическое средство – героин.По словам задержанной, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории столицы путем тайников-закладок.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Печатники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО