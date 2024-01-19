19 января около трех часов ночи в кафе на Бойцовой улице между гражданами произошел конфликт, в результате которого один из участников произвел выстрел...

«Предварительно установлено, что 19 января около трех часов ночи в кафе на Бойцовой улице между гражданами произошел конфликт, в результате которого один из участников с признаками алкогольного опьянения произвел выстрел, предположительно, из сигнального пистолета. Другой мужчина нанес ножевое ранение стрелявшему в область шеи, после чего с места происшествия скрылся. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.Сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск и задержание подозреваемого.По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ВАО8 (495) 965-29-73