Злоумышленник вступил в словесный конфликт с гражданином, а затем распылил ему в лицо содержимое газового баллончика...

«Участковыми уполномоченными полиции совместно с полицейскими Отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Арбат задержан приезжий мужчина, подозреваемый в факте уличного хулиганства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило сообщение от очевидца о том, что на улице Арбат находится неизвестный мужчина с ножом в руках и угрожает прохожим.Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий мужчина. У злоумышленника изъят нож и газовый перцовый баллончик.Выяснилось, что задержанный мужчина, находясь вблизи одного из баров на улице Арбат в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии многочисленных очевидцев, вступил в словесный конфликт с гражданином, а затем распылил содержимое газового баллончика в лицо последнего, чем причинил ему физическую боль. При этом у злоумышленника в другой руке находился нож, которым он угрожал прохожим.По данному факту следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится дальнейшее расследование. Пресс-служба УВД по ЦАО