У злоумышленника, пересекавшего Щелковское шоссе по пешеходному переходу, произошел словесный конфликт с гражданином, в результате которого он ударил мужчину и скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново г. Москвы совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали ранее неоднократно судимого местного жителя в умышленном причинении вреда здоровью гражданина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что у злоумышленника, пересекавшего Щелковское шоссе по пешеходному переходу, произошел словесный конфликт с гражданином, в результате которого он ударил мужчину и скрылся. Потерпевший с различными травмами головы был госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений. Согласно заключению медиков, его здоровью причинен вред средней тяжести.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 34-летнего подозреваемого на Алтайской улице.Дознанием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Пресс-служба УВД по ВАО