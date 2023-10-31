Полицейскими была проверена гостиница эконом-класса, в рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства...

«Сотрудниками полиции в рамках проведения профилактических мероприятий была проверена гостиница эконом-класса на улице Академика Анохина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудниками полиции в рамках проведения профилактических мероприятий в жилом секторе, направленных в том числе и на предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации была проверена гостиница эконом-класса, расположенная в жилом доме на улице Академика Анохина.Так, по результатам мероприятия было проверено 17 граждан, находящихся в хостеле. В отношении 4 иностранных граждан были составлены административные материалы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и вынесено постановление о назначении административного штрафа в размере 5000 рублей каждому.В отношении 1 иностранного гражданина составлен административный материал по части 2 статьи 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Никулинским районным судом г. Москвы принято решение о назначении штрафа в размере 5000 рублей и выдворении с территории Российской Федерации.Пресс-служба УВД по 3АО