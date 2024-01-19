В вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Лубянка» до станции «Кропоткинская», вооруженный ножом злоумышленник ранил двоих пассажиров, а затем скрылся...

В кратчайшие сроки сотрудники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двоим гражданам.Около полуночи в полицию поступило сообщение, что в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Лубянка» до станции «Кропоткинская», вооруженный ножом злоумышленник ранил двоих пассажиров, а затем скрылся. Пострадавшим оказана медицинская помощь.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение разыскиваемого и задержали его по адресу проживания на Каширском шоссе.В отношении задержанного следствием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене8 (495) 628-31-18