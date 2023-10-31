Злоумышленник, находясь в квартире у знакомой, тайно похитил принадлежащую ей сумку известного бренда, после чего скрылся...

Сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержан 36-летний житель Подмосковья, подозреваемый в хищении дорогостоящей сумки.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в квартире 40-летней знакомой на Малой Бронной улице, тайно похитил принадлежащую ей сумку известного бренда, после чего скрылся. Женщина, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого. Со слов задержанного, похищенное он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следователем ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Максимальное наказание, предусмотренное указанной частью данной статьи УК РФ, – лишение свободы на срок до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60