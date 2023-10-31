В ходе осмотра квартиры задержанного полицейскими были обнаружены и изъяты 3 банки и стакан с веществом розового цвета, а также весы, поднос, стеклянные колбы и трубка...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта психотропного вещества – амфетамина.В полицию поступила информация о том, что 41-летний житель столицы может быть причастен к распространению запрещенных веществ. В ходе осмотра его квартиры, расположенной на Амурской улице, полицейскими были обнаружены и изъяты 3 банки и стакан с веществом розового цвета, а также весы, поднос, стеклянные колбы и трубка.Согласно проведенному исследованию изъятое является амфетамином, массой более 100 граммов. Установлено, что психотропное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта на территории Восточного округа.Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО