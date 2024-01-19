На улице Большая Полянка злоумышленник обратил внимание на оставленный без присмотра автомобиль такси, двигатель которого работал, а двери были не заблокированы...

«Сотрудники ППСП ОМВД России по району Якиманка задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством и совершении ДТП», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что на улице Большая Полянка злоумышленник обратил внимание на оставленный без присмотра автомобиль такси «КИА К5», двигатель которого работал, а двери были не заблокированы. Воспользовавшись невнимательностью владельца автомобиля, правонарушитель сел за руль и уехал. На улице Серафимовича он не справился с управлением и совершил столкновение с бордюром, в результате чего автомобиль получил механические повреждения.Полицейские, осуществлявшие патрулирование территории, задержали подозреваемого на месте ДТП. Им оказался 40-летний приезжий мужчина. Для составления административных материалов на место происшествия были вызваны сотрудники Госавтоинспекции. Было установлено, что задержанный находится в состоянии опьянения.Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении мужчины составлен административный материал по части 1 статьи 12.8. КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».По данному факту дознавателем Отдела МВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.Пресс-служба УВД по ЦАО8 (495) 600-11-60