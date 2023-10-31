Злоумышленник похитил со стеллажа в торговом зале две портативные акустические колонки, общей стоимостью более 15 тысяч рублей...

«Оперативники ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы задержали подозреваемого в краже товара из магазина бытовой техники и электроники.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от сотрудника одного из магазинов бытовой техники и электроники. Он рассказал, что неизвестный похитил со стеллажа в торговом зале две портативные акустические колонки, общей стоимостью более 15 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на улице Молдагуловой подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний ранее судимый мужчина.Похищенный товар мужчина продал, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ВАО