Сотрудники УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в донорской акции...

Большинство доноров — просто желающие помочь своей кровью тем, кому это сегодня очень необходимо, вне зависимости от акции. 450 миллилитров крови — это норма, которую сдает донор. Это та самая «спасительная капля крови».Именно для этого на станцию переливания крови на улице Пехотной приехали сотрудники органов внутренних дел юга столицы.Процедура начинается с анкетирования: полицейские заполняют графы и отвечают на вопросы о своем здоровье. Все пришедшие оказываются годными к сдаче крови и не случайно. Ежегодно каждый сотрудник проходит полную проверку своего здоровья в ведомственных поликлиниках. Как отмечено медицинскими работниками: «Сотрудники полиции уже давно зарекомендовали себя дисциплинированными гражданами с отменным здоровьем!».«Потребность в донорской крови для медицинских учреждений очень высока. Поэтому главная цель подобных проектов — привлечь к благородному делу донорства как можно больше людей», — рассказывает Врио начальника ОМПО ОРЛС майор полиции Ирина Ионова.Некоторые полицейские впервые сдают кровь, но есть и те, для кого это привычное дело. Многие из них не понаслышке знают, что человеческая жизнь вмиг может оборваться от того, что нет донорской крови, поэтому они регулярно посещают станцию переливания крови.«Я здесь потому что мы живём и работаем для того, чтобы помогать людям», - сказала сотрудник ИЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Наталья Кутькина.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22