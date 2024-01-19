Сотрудники 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве оперативно доставили роженицу в столичный роддом...

Сотрудники 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве оперативно доставили роженицу в столичный роддом.В ходе несения службы на 62 км МКАД экипаж ДПС в составе инспекторов – старшего лейтенанта полиции Сергея Панина и лейтенанта полиции Алексея Рарова прибыли на АЗС для заправки служебного автомобиля топливом. К сотрудникам Госавтоинспекции обратился за помощью взволнованный мужчина, который попросил отвезти его беременную жену в роддом, так как у нее начались роды и он боится, что они не успеют вовремя добраться в медучреждение.Автоинспекторы незамедлительно пересадили женщину в патрульный автомобиль и, включив специальные звуковые и световые сигналы, доставили в считанные минуты будущую маму в роддом. Через некоторое время на свет появилась здоровая девочка.Супруги от всей души поблагодарили сотрудников столичной Госавтоинспекции за своевременно оказанную помощь, профессионализм и отзывчивость.Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве