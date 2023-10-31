Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Перово задержана подозреваемая в подделке бланка свидетельства о регистрации по месту пребывания...

Установлено, что 23-летняя девушка предоставила в Отдел по вопросам миграции поддельный бланк свидетельства о регистрации по месту пребывания. Полицейские усомнились в подлинности документа. В результате проведенного исследования было установлено, что оттиск гербовой печати подразделения является поддельным.В ходе осуществления проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Установлено, что поддельный документ злоумышленница приобрела у неизвестного гражданина за 5 тысяч рублей.По данному факту дознанием ОМВД России по району Перово по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО