Бывший сотрудник организации, находясь в служебном помещении заведения, под угрозой применения насилия и держа в руке предмет, похожий на гранату, стал требовать передачи ему 50 тысяч рублей...

Оперативниками ОМВД России по району Москворечье-Сабурово с коллегами из уголовного розыска УВД по ЮАО задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в вымогательстве.В территориальный отдел полиции с заявлением о вымогательстве обратилась менеджер ресторана на Каширском шоссе.Предварительно установлено, что бывший сотрудник организации, находясь в служебном помещении заведения, под угрозой применения насилия и держа в руке предмет, похожий на гранату, стал требовать передачи ему 50 тысяч рублей. Не получив желаемого, злоумышленник скрылся.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Каспийской улице задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий. У него был обнаружен и изъят предмет, внешне схожий с гранатой, который в настоящее время направлен на экспертизу.По данному факту дознавателем Отдела МВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО8 (495) 734-61-22