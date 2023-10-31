Участковые уполномоченные полиции совместно с председателем совета ОПОП №18 столичного района Кузьминки провели профилактические мероприятия для лиц пожилого возраста...

Участковые уполномоченные полиции совместно с председателем совета ОПОП №18 столичного района Кузьминки провели профилактические мероприятия для лиц пожилого возраста.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Кузьминки организовали профилактический рейд, в рамках которого провели с жителями Юго-Восточного округа, входящими в категорию 65+, разъяснительные беседы с целью профилактики дистанционных мошенничеств. В рейде также принял участие председатель совета Общественного пункта охраны порядка №18 района Кузьминки.В рамках мероприятия пожилым москвичам рассказали об основных видах дистанционных хищений, а также напомнили, что во избежание краж и мошеннических действий, совершаемых злоумышленниками под видом сотрудников банков, социальных служб, правоохранительных органов, необходимо соблюдать ряд правил безопасности: любую полученную информацию от неизвестных людей – нужно проверять, нельзя никому сообщать номера банковских карт, пин-коды, информацию с оборотной стороны платежной карты, свои персональные данные, ни в коем случае не называть посторонним гражданам подтверждающий код, пришедший в SMS-сообщении.Полицейские объяснили, что аферисты пытаются ввести свою потенциальную жертву в стрессовое состояние, не пренебрегая самыми кощунственными методами. И, чтобы противостоять этим манипуляциям, необходимо незамедлительно прекратить общение и обратиться в правоохранительные органы.Беседуя с жителями, проживающими на территории обслуживания, полицейские раздали им памятки, в которых содержится необходимая информация об основных преступных схемах мошенников.Если вы стали жертвами мошеннических действий, необходимо сообщить об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов) и «102» (с мобильных средств связи).Пресс-служба УВД по ЮВАО