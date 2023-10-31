В ходе личного досмотра у 22-летнего подозреваемого обнаружено и изъято 28 свертков с наркотическим средством, массой брутто более 42 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Преображенское г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт мефедрона в крупном размере.В ходе патрулирования территории на Халтуринской улице сотрудниками полиции был замечен подозрительный мужчина. Полицейскими было принято решение о вызове следственно-оперативной группы. В ходе личного досмотра у 22-летнего подозреваемого обнаружено и изъято 28 свертков с неизвестным веществом, массой брутто более 42 граммов. Согласно результатам исследования, в части изъятого содержится наркотическое средство – мефедрон. Установлено, что злоумышленник приобрел наркотики с целью дальнейшего сбыта на территории Восточного округа путем тайников-закладок. Также задержанный самостоятельно показал тайники, куда успел поместить 6 свертков с наркотическим средством, которые были изъяты сотрудниками следственно-оперативной группы и отправлены на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Преображенское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ВАО