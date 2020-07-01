Регион продолжает противостоять коварной инфекции.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявили еще 46 новых зараженных коронавирусом, а также зафиксировали смерть одного человека, сообщили 1 июля в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).С начала эпидемии в регионе инфекцию выявили уже в общей сложности уже у 4408 человек. Из них 65 человек умерло в результате развившихся осложнений. Выздоровело 2837 человек.Режим самоизоляции в области ослабили. Начали открыватья анатории и летние кафе.