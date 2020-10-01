В Петушинском районе будут судить 46-летнего уроженца соседнего государства. Он обвиняется в разбое с незаконным проникновением в жилище. Преступление произошло в августе этого года. Дело

В Петушинском районе будут судить 46-летнего уроженца соседнего государства. Он обвиняется в разбое с незаконным проникновением в жилище. Преступление произошло в августе этого года. Дело расследовали сотрудники полиции. По их данным, мужчина ворвался в дом к 68-летней местной пенсионерке и, угрожая топором, потребовал у нее денег. Бабушка испугалась за свою жизнь и отдала мужчине свои