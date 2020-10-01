Женщина, игнорируя требование медперсонала больницы, самовольно покинула лечебное учреждение, забрав дочку домой.

Направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Судогодского района. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности ребенку. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Следствием установлено, что с 25 по 31 января 2019 года девочка 2018 года рождения, вместе со своей матерью находилась на стационарном лечении в инфекционном отделении Судогодской ЦРБс острой кишечной инфекцией, протекавшей в тяжелой форме.Женщина, игнорируя требование медперсонала больницы, самовольно покинула лечебное учреждение, забрав дочку домой.В результате преступной небрежности матери произошло ухудшение состояния здоровья малышки, которая через два дня в крайне тяжелом состоянии была экстренно доставлена обратно в больницу, где скончалась.Женщина вину признала полностью.