Владимирцы продолжат маяться холодом: когда вернётся полноценная весна?
Предстоящая пятидневка не...
Владимирцы продолжат маяться холодом: когда вернётся полноценная весна?
Предстоящая пятидневка не порадует жителей Владимирской области теплом.
Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы примерно на 11°.
К 11-12 мая отрицательная аномалия сократится лишь до минус 5-6 градусов, отмечают в Гидрометцентре России.
В ближайшие дни тепла точно не будет, когда снова вернётся полноценная весна - сложный вопрос. Синоптики уверены, что первая половина мая точно будет холодная, а потом произойдет определенная компенсация за наши "страдания".
Завтра же — 10 мая во Владимире (и во Владимирской области) днём прогнозируется +7… +9°С. Будет облачно, без прояснений. Вероятность осадков (ливней) — 30%.
Атмосферное давление будет очень низкое — 742 мм ртутного столба. Ветер — пронизывающий, северо-западный (западный), до 8 метров в секунду.
К ночи температура упадёт до +4… 6°С. Ожидается спокойное магнитное поле.
Народный прогноз погоды на 10 мая:
«Ясный восход — ветреное лето»;
«В низинах появился туман — к потеплению»;
«Сова кричит — к похолоданию».
Фото: Архив ГТРК «Владимир»