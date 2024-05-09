Владимирцы продолжат маяться холодом: когда вернётся полноценная весна? Предстоящая пятидневка не...

Владимирцы продолжат маяться холодом: когда вернётся полноценная весна?Предстоящая пятидневка не порадует жителей Владимирской области теплом.Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы примерно на 11°.К 11-12 мая отрицательная аномалия сократится лишь до минус 5-6 градусов, отмечают в Гидрометцентре России.В ближайшие дни тепла точно не будет, когда снова вернётся полноценная весна - сложный вопрос. Синоптики уверены, что первая половина мая точно будет холодная, а потом произойдет определенная компенсация за наши "страдания".Завтра же — 10 мая во Владимире (и во Владимирской области) днём прогнозируется +7… +9°С. Будет облачно, без прояснений. Вероятность осадков (ливней) — 30%.Атмосферное давление будет очень низкое — 742 мм ртутного столба. Ветер — пронизывающий, северо-западный (западный), до 8 метров в секунду.К ночи температура упадёт до +4… 6°С. Ожидается спокойное магнитное поле.Народный прогноз погоды на 10 мая:«Ясный восход — ветреное лето»;«В низинах появился туман — к потеплению»;«Сова кричит — к похолоданию».Фото: Архив ГТРК «Владимир»